Hopen op de Beatriximitatie van Sanne Wallis de Vries

Het ging maandag vooral over Zijlstra, die had ­gelogen dat hij bij Poetin was geweest.



Ook bij Jinek uiteraard, maar het verhaal dat daarna kwam was minstens even bizar: schrijver ­Oscar van den Boogaard (53) onthult in zijn nieuwe boek Kindsoldaat zijn grote geheim - nee, trauma zelfs: hij beweert een kind te zijn van prins Bernhard.



Dat weet hij sinds zijn veertiende, toen zijn depressieve moeder het hem in een dronken bui vertelde.



Niet echt een betrouwbare getuige dus, maar voor de veertienjarige Oscar viel alles op zijn plek: dáárom was het huwelijk van zijn ouders dus zo slecht. En Bernhard had ook ooit tegen hem gezegd: "Ik ben jouw prins."



Terwijl Eva Jinek gaten in het vreemde verhaal van Van den Boogaard probeerde te schieten, maakte haar foto­redactie overuren door treffend gelijkend beeld te tonen van Bernhard naast de schrijver, die een soort kleine anjer op zijn revers had gespeld.