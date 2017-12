Hoogtepunten uit de media van 2017

Joep School, series

1. The Deuce, HBO

The Deuce is een ongekend spektakelstuk over de porno-industrie in de jaren zeventig in New York. Een tijd waarin straatprostituees, pooiers, eigenaren van peepshows en politieagenten allen op hun eigen manier floreren. Maggie Gyllenhaal speelt een fantastische rol als Candy, een prostituee die vooral graag ­actrice wil worden. De serie vereist bijna in één keer ­gebingewatcht te worden.



2. The Handmaid's Tale, Hulu

Met pijn in de buik kijk je naar The handmaid's tale. Het verhaal speelt zich af in een dystopie waarin de paar vrouwen die vruchtbaar zijn worden toegewezen aan de leiders van de maatschappij, om vervolgens verkracht te worden totdat ze zwanger zijn. Voor hen die durven daar iets tegenin te brengen, is er de doodstraf. Zowel de grandioze hoofdrolspeelster Elisabeth Moss - meesteres van de lege blik - als de complete serie werd wereldwijd gelauwerd.



3. Hendrik Groen, Omroep MAX

Hollands Hoop 2 en Van God Los 4 verdienen ook een vermelding, maar de dramaserie over het dagboek van Hendrik Groen is in elk geval de meest verrassende Nederlandse serie van 2017. De serie past qua snelheid precies bij de groep waar het over gaat. Het leven is traag in het bejaardenhuis, de geluksmomentjes spaarzaam. In het begin zie je vooral André van Duin (Evert), maar dat went. En Kees Hulst ís ­Hendrik Groen.



4. Big Little Lies, HBO

De openingsscène van Big Little Lies zet de boel meteen op scherp. Een moord in een weelderig Californisch stadje, en de dader ­bevindt zich in een clubje witte wijn drinkende vriendinnen met jonge kinderen. Actrices Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley en Laura Dern vormen het Sex and the City-achtige vriendengroepje - maar daar houdt de vergelijking op. Met flashbacks ­verdwijnen langzaam alle maskers. Deel twee is aanstaande.