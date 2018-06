Hoog kijkcijfer voor laatste show Humberto

Het was daarmee het op een na best bekeken programma van de vrijdagavond, na het NOS Journaal van 20 uur, dat door 1,3 miljoen mensen werd gezien.



Er waren optredens van Edsilia Rombley en Kensington en aan tafel zaten Armin van Buuren, Louis van Gaal en John de Mol. Ook Tans eerste sidekick Luuk Ikink liet zijn gezicht even zien.



Holland's Got Talent

Aan het eind bedankte Tan iedereen die de afgelopen vijf jaar naar zijn show heeft gekeken. Het programma keert na de zomer terug met Twan Huys als presentator.



Humberto Tan blijft wel bij RTL4. Hij gaat dit najaar Dance Dance Dance presenteren, ook wordt hij de nieuwe presentator van Holland's Got Talent.



Toen Tan vijf jaar geleden begon met RTL Late Night, werd het programma gezien als een frisse wind door het talkshow-landschap. Tan werd overladen met prijzen. Hij won zowel in 2014 als 2016 de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator van het jaar en werd door de vakpers uitgeroepen tot Omroepman van het jaar 2015.



Voor zijn gesprek met de vier Nederlandse vrienden die in november 2015 aan de dood ontsnapten bij de aanslag op de Parijse club Bataclan, kreeg hij de Sonja Barend Award voor het beste tv-interview.



Maar gaandeweg verloor het programma zijn glans en zwol de kritiek aan. Tan zou zijn gasten te veel pamperen en ook te vaak 'stalgenoten' aan tafel hebben. Hij verloor veel kijkers aan Eva Jinek en Jeroen Pauw. Op het dieptepunt trok RTL Late Night niet eens meer genoeg kijkers om in de kijkcijfer-top 25 terecht te komen.



De afgelopen week gold als afscheidsweek. Tan wist niet wie hij aan tafel zou krijgen en werd dus elke avond verrast. Dat leidde tot een opleving van de kijkcijfers.



