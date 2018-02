Hoofdpersoon vindt docu over Brood-band oud nieuws

Ik dacht: als er nog vragen zijn, dan ben ik er in elk geval zelf bij

Hij koopt een buitenmodel tourbus, contracteert Nina Hagen en er worden stevige ruzies uitgevochten, vooral over uit de hand gelopen drank- en drugsgebruik. En, ook niet onbelangrijk: hij gaat zelf drummen.



Eenzijdig

Wat 't Hoen het meeste stoort is dat de docu, die is opgenomen in 2013, inmiddels hopeloos verouderd is.



"We zijn op het moment echt goed bezig. Het is voor mij ook zeker geen hobbyisme: we zijn een serieuze band en treden zo'n tachtig keer per jaar op, in binnen- en buitenland. Ook hebben we gespeeld bij De Wereld Draait Door."



De documentaire geeft een eenzijdig beeld, zegt 't Hoen. "Niet dat het een slechte documentaire is, de maker heeft het niet op deze manier willen framen. Maar toen waren we Romanza Brava, nu staat de boel en heten we Dany Lademacher's Wild Romance."



