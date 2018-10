Holleeder en Groen maken kans op NS Publieksprijs

In 'Dagboek van een getuige', dat vorig jaar oktober verscheen, haalt Astrid Holleeder hard uit naar Justitie. Ze isteleurgesteld in de kwaliteit van de bescherming die aan haar, haar zus Sonja en hun vriendin Sandra Klepper werd geboden nadat de vrouwen belastende verklaringen aflegden tegen Willem Holleeder. (Lees hier een deel uit het boek)



Eerder verscheen van haar hand 'Judas', over de beslissing om tegen haar criminele broer te getuigen. Dat boek werd een bestseller.



Hendrik Groen

In 'Zolang er leven is - het nieuwe geheime dagboek van Hendrik Groen, 85 jaar' gaat het, net als in voorganger 'Pogingen om iets van het leven te maken', over het dagelijks leven in een bejaardentehuis in Amsterdam-Noord.



Achter het pseudoniem Hendrik Groen gaat auteur Peter de Smet schuil, een Amsterdammer die bibliothecaris is geweest en geen zin heeft om BN'er te worden. De NS Publieksprijs 2016, die hij won met 'Pogingen iets van het leven te maken', liet hij daarom op tv in ontvangst nemen door zijn fans Stien en Dien.