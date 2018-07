Hogere strafeis voor geweld tegen journalisten

Het is een van de afspraken die vertegenwoordigers van de media hebben gemaakt met het OM, de politie en minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.



Secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) bevestigt dit na berichtgeving in De Telegraaf. De krant was onlangs zelf nog doelwit van geweld: een auto reed eind vorige maand 's nachts in op de gevel van het Amsterdamse hoofdkantoor van De Telegraaf. De bestuurder stak de wagen in brand.



Details

Donderdagmiddag zetten betrokkenen in Den Haag hun handtekening onder de afspraken. Dan komen ook meer details naar buiten.



De NVJ is blij met de afspraken. "Politie en justitie gaan meer prioriteit geven aan dit soort zaken'', zegt Bruning. Hij noemt dat goed voor de journalistiek.