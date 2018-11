Hofman stelt in documentaire kinderpardon aan de kaak

We leven toch niet in een bananenrepubliek? Tim Hofman

Hofman: "Dat is zó'n pientere vent. Nemr kan heel goed uitleggen hoe bizar het is dat hij misschien weg moet. Al moet je ook uitkijken dat je geen talkshowpardon krijgt, zoals Arjen Lubach het noemde; dat alleen de kinderen die goed Nederlands spreken of in de media komen hier mogen blijven. De essentiële vragen zijn: ben je hier geworteld, ben je hier geboren, en woon je hier langer dan vijf jaar."



Om die reden speelt ook het gezin Andropova een rol in de film, dat deze zomer gedwongen van Culemborg naar Oekraïne vertrok. "De oudste zoon, Maksim, heeft hier vijftien jaar gewoond en zit nu ineens in Kiev. Hij heeft een autismespectrumstoornis en snapt er helemaal niks van. Ik wilde ook laten zien wat de uitzetting met zo'n kind doet."



Fouten

#BOOS kan nog zo'n lollige stijl hebben en Hofman hangt dan misschien regelmatig de jolige presentator uit: het onderwerp doet hem veel. "Ik ziet er wel diep in, ja. Waar ik me over opwind is dat we het over een dossier hebben waarin niet één schuldige aan te wijzen valt. Misschien hebben ouders fouten gemaakt, misschien de linkse of de rechtse politiek - uiteindelijk zijn de kinderen steeds de dupe. En dat kán gewoon niet. Wat is een beschaving waard als je niet normaal met kinderen kan omgaan? We leven toch niet in een bananenrepubliek?"



Omdat in het programma altijd wordt gezocht naar een concrete oplossing is er een petitie opgezet en voert #BOOS komende tijd campagne middels abriposters en reclamefilmpjes. Zodra de veertigduizend handtekeningen binnen zijn gaat Hofman de Tweede Kamer fijntjes duidelijk te maken waarom er iets structureel mankeert aan het kinderpardon, en de vierhonderd kinderen nergens heen hoeven. "Want ze zíjn al in hun eigen land."



Terug Naar Je Eige Land (BNNVARA) is nu te zien op Youtube, en 8 november om 22.25 uur op NPO3.