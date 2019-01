Hoe zou het eigenlijk met Twan Huys gaan?

Knaagt zo'n plotseling statusverlies aan je zelfbeeld?

Woensdag schoven Jan Smit, Mattie Valk en Marieke Elsinga aan. Ook nu bleef de wereldpolitiek onbesproken: goedgemutst babbelde Huys over afvallen, over een radiospelletje en over de transfer van Linda de Mol.



De redactie lijkt nauwelijks nog moeite te doen om RTL Late Night van enige inhoud te voorzien of de beste gasten te krijgen. Ronduit pijnlijk was het item over de strategie van John de Mol.



Aan tafel zat oud-SBS6-baas Tina Nijkamp, die een dag eerder precies datzelfde gesprek had gevoerd bij DWDD. Vervolgens werd een fragment getoond van John de Mol die eerder die avond bij Matthijs van Nieuwkerk zat en moest Huys ook nog eens een filmpje aankondigen waarin hij, in zijn vorige leven als Nieuwsuuranchor, De Mol ondervroeg. Das war einmal.



Maar gelukkig was daar alweer Jan Smit die zijn nieuwe single kwam zingen, en Huys leek het een leuk liedje te vinden.



Hoe zou het met Twan Huys gaan? Lips had nog steeds geen idee.



