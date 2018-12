Hoe Robbe (12) zijn ouders vertelde dat hij op jongens valt

Voor de 12-jarige Robbe van Hulst is het een speciale dag. Het is deze vrijdag niet alleen Paarse Vrijdag, maar Robbe durfde donderdag ook aan zijn ouders te vertellen dat hij op jongens valt. De scholier belde Winfried Baijens van Radio 1 op om te vertellen hoe opgelucht hij is na donderdag.



"Eerst durfde ik niet," zegt Robbe heel eerlijk. "Ik was bang voor hun reactie. Maar tijdens een gesprek dacht ik: ik doe het gewoon. Het is heel fijn om er eerlijk over te kunnen zijn."



Ingewikkelde zinnen had Robbe niet nodig om zijn gevoel te uiten. "Ik zei gewoon dat ik op jongens viel. Toen ik 8 was ofzo, vond ik al veel jongens leuk. Ik heb een heftiger gevoel bij jongens dan bij meisjes. Mijn ouders waren heel blij dat ik het verteld heb."