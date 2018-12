Hoe overleef je Oud en Nieuw in Nederland?

Nederland is volgens de Amsterdamse comedians van de Survival Guide to the Dutch 364 dagen van het jaar heel vredig. "Maar op 31 december verandert dit allemaal."



Naast oliebollen, het winnen van 10 euro in de Staatsloterij en het drinken van een paar drankjes, verandert een van onze meest geliefde tradities het land volgens hen namelijk in een oorlogsgebied.



"Waar Oud en Nieuw in veel andere landen gevierd wordt met een grote indrukwekkende vuurwerkshow, wordt het in Nederland gevierd met vele, minder indrukwekkende shows."



Volgens de Survival Guide is er een groep in het bijzonder, die je in Nederland koste wat het kost moet vermijden in de aanloop naar het nieuwe jaar: 13 jaar oude jongens. "Zie je ze? Ren. Ze zijn gewapend, gevaarlijk en niet zo snugger. En ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun kenmerkende gegiechel en kreet: 'wajoo.'"



