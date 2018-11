Hoe 'Muis' uit Mocro Maffia zijn rol kreeg

Sta je daar, voor het eerst op een professionele filmset, tussen allemaal acteurs die al Gouden Kalveren binnen hebben gesleept. De 17-jarige Oussama Ahammoud is er nuchter onder. "In het begin was het natuurlijk wel even eng. Maar onzeker ben ik niet, als je mij voor een camera zet voel ik me thuis. Al zet je me naast Leonardo DiCaprio. Let's go."



Toch staat Ahammouds leven aardig op z'n kop sinds vorige maand Mocro Maffia online is gekomen bij Videoland.