Hoe lalalalalalalailala een Songfestivalzege opleverde

4. Geen vriendjespolitiek bij stemming

In Tel Aviv treden in mei 42 landen aan. In Madrid zijn het er 16. Dat verhoogt uiteraard de kansen voor Kuhr, die de zege met drie andere landen deelt. Quizvraag: wie wonnen er nog meer? Antwoord: behalve Spanje en het aardewerken gewaad waren dat Groot-Brittannië (zangeres Lulu) en Frankrijk (Frida Boccara).



België eindigt met charmezanger Louis Neefs als vijfde. Was het daarom dat Nederland geen enkel punt van de buren krijgt? Kuhr, afgelopen maand: "België was bang dat ik zou winnen, hoorde ik later. Als ze één puntje hadden gegeven, was ik de enige winnaar geweest. Ik neem ze niets kwalijk, maar vond het wel raar: landen die zo met elkaar verwant zijn, zeker qua taal.