Hoe keken Erland, Beau en Humberto naar zwanenzang Twan Huys?

Had Lips geprobeerd om het programma op zijn eigen merites te beoordelen, of had hij meegezongen met de wolven in het bos?

In plaats daarvan moest Lips denken aan hoe er in huize Galjaard gekeken werd naar de zwanenzang van Huys. Want het was Erland die, als een van zijn laatste wapenfeiten, Twan binnenhaalde. Zou hij spijt hebben? En zouden ze in huize Van Erven Dorens met z'n allen op de bank hebben klaar gezeten voor de laatste show? Beau werd gepasseerd en reeg vervolgens de successen aan aaneen. Zou hij opgelucht zijn? En in huize Tan, is daar überhaupt gekeken? Lange tijd kon Humberto het niet opbrengen om zijn oude programma terug te zien. Zou bij hem nu het leedvermaak of het medeleven overheersen?



En toen keek Lips naar zichzelf. Had hij het programma eigenlijk ooit een echte kans gegeven? Had hij geprobeerd om het programma op zijn eigen merites te beoordelen, of had hij meegezongen met de wolven in het bos? De wolven die iedere ochtend voor dag en dauw verlekkerd de nieuwste kijkcijfers hadden doorgenomen om smalend vast te stellen dat er de voorgaande avond nóg minder mensen hadden gekeken dan de dag ervoor? Wat had Huys eigenlijk misdaan, dat hij opeens het mikpunt van hoon en spot was geworden?



Lips was diep in zijn eigen gedachten verzonken geraakt toen hij Huys plotseling de show hoorde afkondigen. En toen wist Lips weer wat er mis was: ook in de laatste aflevering hadden de gesprekken hem geen moment weten te boeien.



Lees ook: 'Mismatch' RTL Late Night en Twan Huys stopt