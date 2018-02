Hoe je wél diplomatie met de Russen moet bedrijven

Haar diplomatieke aanpak in Sint-Petersburg begon met het uitdelen van chocoladeletters

De Amsterdamse dependance heeft namelijk geen eigen collectie, terwijl de Russische collega van Broers in Sint-Petersburg, Michail Piotrovsky, zijn Rembrandts als Russisch erfgoed beschouwt, omdat ze al eeuwen in de Hermitage hangen.



En dan wilde Broers liefst ook alvast wat Matisses en Picasso's lospeuteren voor volgende tentoonstellingen.



"Dat zijn wel de kroonjuwelen, het is net alsof je het Rijksmuseum om De Nachtwacht komt vragen," besefte ze.



Haar diplomatieke aanpak in Sint-Petersburg begon met het uitdelen van chocoladeletters - de H van Hermitage - om de Russische conservatoren gunstig te stemmen.



Het charmeoffensief in Rusland werd afgewisseld met beelden uit Amsterdam, waar Broers per fiets naar een zakenlunch in Hotel l'Europe ging om sponsors te paaien - de Hermitage krijgt immers geen subsidie.



Broers toonde zich een prima diplomate die ook bereid was tot transparantie bij haar lobbywerk.



Mocht Rutte dus nog een minister van Buitenlandse Zaken zoeken die ook prima met Russen kan omgaan, dan moet hij de Hermitage maar eens bellen.



