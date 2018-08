Hoe Hollywood (te) lang films over aids links liet liggen

In juni 1981 werden vijf jonge mannen met een longziekte opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles. De artsen stonden voor een raadsel, want deze mannen, allen homo, waren in de kracht van hun leven, zodat het vreemd was dat hun longen besmet waren geraakt.



Al snel belandden meer Amerikaanse homomannen met ernstige infectieziekten in ziekenhuizen. Medicijnen hielpen niet en bijna al deze mannen stierven. Al snel was duidelijk dat aantasting van het immuunsysteem de oorzaak was, waarna de ziekte de naam aids (acquired immune deficiency syndrome) kreeg.