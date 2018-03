Hitvoorstelling Ma gaat door met Loek Peters

Het begin van de tournee wordt opnieuw gespeeld door Eric Corton, daarna wordt hij vervangen door Penoza-collega Loek Peters.



De reprise van Ma bestaat uit ruim 60 voorstellingen en loopt van half september tot begin december, maakte productiehuis Solo Stories donderdag bekend. Corton zal de voorstelling nog twee weken spelen; daarna neemt Peters het stokje over.



Lovende recensies

Ma ging eind januari in première en ontving naast prachtige reacties van het publiek ook lovende recensies. Het is de derde voorstelling van productiehuis Solo Stories, dat solovoorstellingen maakt voor middelgrote theaterzalen.



De monoloog is gebaseerd op het boek dat Hugo Borst schreef over de aftakelende geest van zijn moeder en haar onvermijdelijke verhuizing naar een verpleeghuis.



Penoza

Loek Peters (1974) studeerde aan de Toneelschool Amsterdam en maakte vervolgens negen jaar lang deel uit van het vaste ensemble van het Noord Nederlands Toneel. Op televisie was hij te zien in verschillende Nederlandse series, waaronder A'dam - E.V.A., Toren C en Penoza, waarin hij vijf seizoenen de rol van Berry vertolkte.



