Hier ging het mis bij RTL Late Night

Anne Lok, 5 september 2018

In zijn derde uitzending had Twan Huys een opvallende gast aan tafel. Anne Lok, de gewezen minnaar van D66-leider Alexander Pechtold zat in de studio om te vertellen over... ja over wat eigenlijk?



Ze had een relatie gehad met Pechtold, die was voorbij maar ze was wel zwanger van hem, en eerder had hij haar al 'gedwongen' om abortus te laten plegen. Een sappig verhaal voor de roddelbladen, die het in de weken daarvoor dan ook al breed hadden uitgemeten. Wat Lok nu op televisie kwam doen was onduidelijk, temeer ze voortdurend zei dat ze niet op details in wilde gaan.



Het ongemak straalde ook van Huys af. "Dit is natuurlijk een zaak tussen Alexander Pechtold en u, dat is privé," zei hij haast verontschuldigend. En dat was het natuurlijk ook.