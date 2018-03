Het wordt lastig om deze Mol te overtreffen

Toch moet ook de rol van de rest niet worden onderschat. Want hoe fijn was het voor Jan dat Olcay Gulsen en co iedereen steeds dieper in de Ruben-tunnel hielpen? Zanger Ruben Hein zette die tunnel zelf wagenwijd open door zijn onhandigheid uit te buiten, maar was ondertussen de enige die Jan in de smiezen had.



En daarmee komt Jan op het erelijstje van nagenoeg onontdekte Mollen. Eentje die het Molschap een nieuwe invulling gaf door in zijn acties niet terug te schrikken van de steeds groeiende groep fanatieke kijkers, waarbij continu ontmaskering op de loer ligt.



Het wordt een bittere pil om volgend seizoen voor evenveel verrassing te zorgen als dit jaar én een Mol te vinden die voor net zoveel verwarring zaait in het land.



En, oh ja, nog even een oproepje aan de programmamakers: kan Ron Boszhard volgend jaar gewoon nog een keer in een theater verschijnen?