Het woord piemel is geaccepteerd, nu snippa nog

In Me Jane You Tarzan gaan Sofie van den Enk en Ersin Kiris op onderzoek uit naar het huidige feminisme in Nederland. Daarvoor moesten ze gelijk naar het buitenland.



Kiris vloog naar Newcastle om mee te lopen in een slutwalk - een protestmars van vrouwen voor seksualiteit en tegen de verkrachtingscultuur. Kort samengevat: een kort rokje dragen betekent niet dat je een slet bent of betast wilt worden.



Van den Enk ging in Nederland op zoek naar de betekenis van het woord kech (slet of hoer) dat veel in songteksten voorkomt. (Begin dit jaar werd rapper Boef er nog een nationaal discussieonderwerp om.)



Als rapper Mula B op een hiphopfestival tegen Van den Enk zegt dat het gewoon vrouw betekent, drijft ze hem in de hoek. "O, dus je moeder is een kech, je zus is een kech." Daar komt hij snel van terug. En natuurlijk is zíjn vriendin ook geen kech.