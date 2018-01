Het vieze gezicht van Joël Broekaert werkt aanstekelijk

Culinair journalist Joël Broekaert onderzoekt in De 5 Smaken van Joël de basissmaken zout, zoet, zuur, bitter en umami.



Dat hij in de leader wordt overgoten met honing, een zak zout doormidden scheurt, zijn tong uitsteekt voor citroensap en een kilo witlof doormidden hakt, wekt de verwachting van een heftig programma, maar De 5 Smaken van Joël is rustig, interessant en jawel: smaakvol.



Dinsdag was bitter aan de beurt. "Als kind zijn we niet happig op bittere groenten - spruitjes, witlof, andijvie - maar op latere leeftijd leren we het toch waarderen."



Kinderen hebben gelijk: dat we bitter lekker vinden was nooit de bedoeling van de natuur, want planten willen niet opgegeten worden.



Vruchten wel, daarom zijn die meestal zoet. En de meeste medicijnen zijn bitter omdat ze van planten zijn gemaakt. Zoals kinine, dat helpt tegen malaria, maar ook in tonic en bitter lemon zit.