Het verhaal van Summertime: meest uitgevoerde nummer ooit

1. Summertime and the livin' is easy...

Precies, die eerste zin kan iedereen meezingen. Bij de tweede wordt het al iets moeilijker (Fish are jumpin' and the cotton is high), maar de melodie kent echt iedereen.



Summertime is nadat in 1935 de opera Porgy and Bess in New York in première was gegaan, uitgevoerd in elk denkbaar genre, op elk denkbaar instrument en in elke denkbare taal.