Het valt niet mee de plus te vinden in Brandpunt+

Brandpunt+ is het zonnetje in huis onder de actualiteitenrubrieken. Begin dit jaar koos het roemruchte KRO-programma voor een constructieve kijk op het nieuws.



Vandaar de plus, die de kijker aan het begin van elke aflevering krijgt ingepeperd. Brandpunt is: 'Altijd op zoek naar de plus.'



Bij de start waren de verwachtingen hooggespannen. Brandpunt+ ging het helemaal anders doen. Niet zo somber, niet zo negatief, journalisten zijn altijd maar op zoek naar kommer en kwel.



Geen wonder dat het vertrouwen in de medemens tot het nulpunt is gedaald. Terwijl de mensheid er nooit beter voor heeft gestaan dan nu.



Maar soms valt het nou eenmaal niet mee om de plus te vinden. Zoals in het prima tweeluik deze week over de kinderporno die rondzwerft op afgeschermde delen van het internet.