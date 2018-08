Het przewalskipaard was ver te zoeken in De S.P.E.L. Show

Lips zat er helemaal klaar voor. Blocnote op de bankleuning, vers geslepen potlood en een gummetje in de aanslag voor de eerste aflevering van taalquiz De S.P.E.L. Show. Dat Het Groot Dictee der Nederlandse taal na 26 jaar ineens geen bestaansrecht meer had, stemt nog steeds treurig.



Ja, die zinnen waren soms zo archaïsch dat ze op de lachspieren werkten. Maar met het hele gezin meepennen met dat onmogelijke dictee was toch reuze knus? Juist daarom leek De S.P.E.L. Show, waarin kandidaten op hun spelling en grammatica worden getest, zo veelbelovend.



Het spelletje wordt gepresenteerd door Astrid Joosten. Zij bedacht het format nadat ze had geconstateerd dat het slecht gesteld is met onze taalvaardigheden. Mag Lips dan eerst even de purist uithangen? Een apostrof is geen 'kommaatje' en een trema noem je geen 'puntjes'.