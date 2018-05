Het Pauperparadijs in juli 36 keer te zien in Carré

Volgens scriptschrijver en regisseur Tom de Ket wordt het stuk flink aangepast. Het decor ter grootte van een voetbalveld moet nu naar 'een postzegel die Carré heet'.



Volgens De Ket is het verhaal van Het Pauperparadijs, dat zich afspeelt in de negentiende eeuw, nog altijd actueel. "De plannen van de VVD om de bijstand af te schaffen, laten zien dat er nog steeds wordt gedacht: armoede is eigen schuld dikke bult. Het is een geschiedenis waar we nog steeds niet van willen leren.''



Decor

Het Pauperparadijs is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Suzanna Jansen. Het stuk ging in 2016 in première in Veenhuizen, op de binnenplaats van het Nationaal Gevangenismuseum, en was binnen een mum van tijd uitverkocht. Daarop volgde vorig jaar een eveneens succesvolle tweede serie.



Het decor voor de voorstelling is radicaal omgegooid, zegt De Ket. Er worden behalve mobiele decors nu ook videoprojecties gebruikt.



Het stuk is van 4 tot en met 29 juli in Carré te zien.