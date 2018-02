Het Parool weer genomineerd voor internationale designprijs

De krant is door een internationale jury genomineerd voor die titel met zes andere kanshebbers: The New York Times, La Repubblica (Italië), Politico (België), HS Viikko (Finland), Die Zeit (Duitsland) en La Nación (Argentinië).



Vorig jaar werd Het Parool als eerste Nederlandse krant gelauwerd met deze prestigieuze prijs van de Society for Newsdesign. Die prijs volgde kort nadat de krant en de website een nieuw ontwerp hadden gekregen.



Apetrots

Hoofdredacteur Ronald Ockhuysen: 'Die prijs was toen voor ons een bevestiging dat we de juiste stappen hadden gemaakt. Maar een krant is nooit af. Dagelijks werken we aan de ideale presentatie van onze verhalen.'



Ockhuysen is 'apetrots' dat Het Parool opnieuw tot de mooiste kranten van de wereld behoort. 'Het sportcliché is waar: winnen is een hele klus. Maar het is nóg moeilijker om een plek op het erepodium te handhaven.'



Ritme

De jury van de Society for Newsdesign, de afgelopen dagen bijeen in Florida, roemt de wijze waarop Het Parool het nieuws en de achtergrondverhalen presenteert.



'Intelligente vormgeving, een zorgvuldig opgebouwd ritme en een goed begrip van verhoudingen - in beeld én in typografie - leiden de lezer door de krant alsof het een symphonie is.'



De uitreiking van de prijs vindt plaats op 23 maart in New York.