Het is hem gelukt: Dries Roelvink stond in Paradiso

Hij had er voor moeten lobbyen, had zelf mailtjes gestuurd. En toen Paradiso dan eindelijk zijn deuren opende voor Dries Roelvink was er maar één datum beschikbaar: een maandagavond.



Maar de volkszanger (59) is niet het type dat snel beledigd is. Hij betrad maandagavond de poptempel met een glimlach van oor tot oor.



Het was hem, Dries Roelvink uit de Jordaan, toch maar mooi gelukt: zingen in de zaal waar ooit de Rolling Stones en Prince optraden.