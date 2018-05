Het is al duidelijk: ons voetbal holt achter de concurrentie aan

De gifbeker moet kennelijk helemaal worden leeggedronken.



Terwijl in zo'n beetje alle andere landen de discussie woedt over de selectie die naar het WK gaat, krijgen wij thuisblijvers een serie documentaires te zien die duidelijk maken wat er allemaal mis is met het Nederlandse voetbal.



Dat is nogal wat, leerde de eerste aflevering van De Staat van Oranje. Jeroen Stekelenburg stak zijn licht op in Duitsland dat na een diepe crisis als een feniks uit de as was verrezen. Het moderne voetbal vraagt om spelers met een hoge handelingssnelheid en dito intelligentie, weten ze tegenwoordig bij de oosterburen.



Stekelenburg nam zelf plaats in de zogenoemde Foot­bonaut, een kooi waarin spelers van alle kanten ballen op zich krijgen afgevuurd die zij moeten controleren en in de juiste richting moeten passen.



De machine maakt van elke speler een digitale motorische afdruk die duidelijk maakt of hij wel geschikt is voor het hoogste niveau.