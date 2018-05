Het grote probleem van M is het geklungel

Wanneer worden de internetfilmpjes uit de kast getrokken?

Klungelig was ook het vrolijk bedoelde gesprekje met een echtpaar dat op een bankje zat uit te blazen van een fietstocht. De verslaggever zat een beetje op zijn manbijt-honds te hengelen naar leuke lulligheid, toen de echtgenote spontaan vertelde dat haar man een hersenbloeding had gehad en sindsdien minder aardig voor haar was.



De man mompelde verlegen dat ze er maar het beste van probeerden te maken en daarmee was het gesprekje voorbij. Het publiek klapte braaf voor het vertoonde filmpje, maar zou er nou niemand op de redactie zijn vinger hebben opgestoken om te informeren of dit wel een geslaagde aflevering van het rubriekje was?



Het is ook wel weer spannend om te zien hoe M het tij gaat keren. Wanneer worden de hilarische en ontroerende internetfilmpjes met dieren als vertrouwde reddingsboei uit de kast getrokken?



