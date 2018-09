Het Glazen Huis stopt, Serious Request wordt barre voettocht

Dit jaar zwerft een zestal 3FM-presentatoren voor Serious Request een weeklang te voet door het land, is eten en drinken niet langer verboden, zoeken de dj's de luisteraars op in plaats van andersom en mag worden gedoneerd aan een goed doel naar keuze.



Het wordt allemaal anders. Voor 3FM Serious Request: De Lifeline komen de radiomakers, in tegenstelling tot eerdere edities, naar de luisteraar toe.



De jaarlijkse actie drijft grotendeels op het Nederlandse publiek dat creatieve acties organiseert waar drie teams van elk twee dj's verspreidt over het land, tijdens hun voettocht voorbij trekken.



Eten en drinken

Een gamemarathon in de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging, een rooftopparty op je eigen dakterras? Alles kan en mag. Wie de 'uitverkoren' dj's zijn, wordt later bekend.



"Waar ze onderweg slapen? Ik hoop dat Nederland massaal zal zeggen: kom even binnen," vertelt Sharid Alles in haar eerste interview als kersverse NPO 3FM-zendermanager.



"En ja, ze mogen gewoon eten en drinken. Maar het is dan wel hartje december hè?! Het kan zomaar zijn dat de teams in minus 10 graden door de sneeuw moeten ploeteren (de actie loopt van 18 t/m 24 december). Dat is ook deels de spanning die we willen hebben. Ik verheug me überhaupt enorm op het onvoorspelbare van deze nieuwe opzet.''



Zelf goed doel kiezen

Het Utrechtse TivoliVredenburg wordt die week omgetoverd tot het Serious Request-hoofdkwartier. Ook vanuit die plek, met een radiostudio, krijgen de zwervende en onderweg radio makende presentatoren opdrachten ingefluisterd.



Dit is tevens het centrale punt waar luisteraars platen kunnen aanvragen voor geld. Daarnaast worden daar talloze workshops, lezingen en optredens gegeven. Het overgrote deel van de radio-uitzending zal echter op locatie door de lopende dj's worden gemaakt.



De opbrengst gaat (net als alle vorige edities) naar het Rode Kruis dat ditmaal niet slechts één doel centraal stelt.



Het geld kan worden geschonken aan het redden van levens in Nederland - denk aan EHBO- en reanimatiecursussen - , de bescherming van natuurgeweld door klimaatverandering en aan noodhulp bij oorlogen en conflicten over de grens.



Meerdere goede doelen is volgens Sharid Alles ook meer van deze tijd. "Vooral jongeren vinden het tegenwoordig fijn om zelf te kunnen kiezen."