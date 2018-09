Het geheim achter Harry Bannink en zijn liedjes

Gijs Groenteman (44) schreef biografieën over Ischa Meijer en Willem Ruis, maar een boek over Harry Bannink, dat leek hem geen goed idee. Dus maakte hij De Grote Harry Bannink Podcast.



En omdat veel van Banninks liedjes nooit in het theater zijn gezongen, vroeg hij Frank Groothof (71) of hij samen een voorstelling wilde maken over de legendarische componist.



"Bannink was een waanzinnig productieve man," vertelt Groenteman na afloop van een try-out. "Hij heeft meer dan drieduizend liedjes ­geschreven, maar zijn leven was geen pageturner.