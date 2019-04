Het echte vuurwerk komt na de climax in Avengers: Endgame

Dat is een impasse waar je eigenlijk maar op één manier uit kunt breken en wie Ant-man and The Wasp heeft gezien, zag het wellicht al een beetje aankomen: tijdreizen. Endgame drijft de spot met zo'n beetje alle eerdere tijdreisfilms en dan vooral Back to the Future.



Want Baby Thanos in zijn wiegje om zeep helpen en zo een nieuw ­heden creëren gaat dus niet werken. Dat zou allerlei continuïteitsproblemen opleveren. Nee, onze superhelden reizen naar het verleden om de zes stenen naar het nu te brengen. Met de Infinity Gauntlet kunnen ze Thanos' genocide dan alsnog ongedaan maken. Véél logischer.



Dunnetjes over

Het is een vrij ingewikkelde plot, waar je verder niet te lang over moet nadenken. Het komt er feitelijk op neer dat we die hele Infinity War tegen Thanos gewoon nog eens dunnetjes over doen. Wel weten de makers er zowaar iets van een boodschap over vergankelijkheid in aan te brengen. Vijf jaar geleden was je heel iemand anders dan vandaag.



Endgame bevat gelukkig ook aardig wat fijne humor. Thor bijvoorbeeld heeft een enorm trauma opgelopen en is tegenwoordig een vadsige alcoholist die meer dan een beetje op The Dude uit The Big Lebowksi kijkt. Dat soort zelfspot houdt de royaal aanwezige pathos enigszins dragelijk, al is een zoet gesprekje tussen Tony Stark en zijn vader (die niet weet dat hij met zijn toekomstige zoon praat) echt over de rand.