Het brave jongetje Balkenende mocht ook aanschuiven

Net zo alert was de NPO, die de Andere Tijden-­documentaire woensdagavond uitzond.



Het Geheim van ­Lubbers, uit 2013, bevatte veel bijna nostalgisch stemmend archiefmateriaal uit de roerige jaren tachtig, met zijn crisis en kruisraketten. Een tijd waarin Lubbers als premier vaak buiten zijn ministers om problemen ­oploste.



RTL Late Night liet de andere hoofdrolspelers van destijds - Nijpels, Brinkman - aan het woord. Maar Nieuws­uur had de meest interessante bezetting: de drie resterende Nederlandse oud-premiers: Van Agt, Kok en Balkenende.



Van Agt was eerlijk over zijn relatie met Lubbers: "Vrienden in de ware zins des woords waren we niet." Kok noemde Lubbers 'een openstaande gesprekspartner'.



Balkenende noemde Lubbers ook 'benaderbaar', maar hij zat er naast die twee éminences grises bij als het brave jongetje dat in de lerarenkamer mag aanschuiven.



Dat werd nog eens onderstreept toen Van Agt afsloot met de woorden dat 'veel jongelui in het vaderland er nog niet klaar voor zijn om op het niveau Lubbers te regeren' - en vervolgens een guitige knipoog richting Balkenende gaf.



