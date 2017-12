Het beste uit het theater van 2017 volgens onze recensenten

Hans Smit, toneel

1. 2666, Si Vous Pouviez Lécher Mon Coeur/Julien Gosselin

Van de dik duizend pagina's Roberto Bolano maakte regisseur Julien Gosselin een over­rompelende theatermarathon van elf uur. ­Fantastische acteerprestaties in de filmische zoektocht naar een mysterieuze Duitse schrijver en naar het kwaad in de wereld, ­gesymboliseerd door de moord op 300 vrouwen in en rond Santa Teresa in Mexico.



2. Het Lijden van de Jonge Werther, Toneelschuur Producties/Eline Arbo

Niks geen loodzware weltschmerz in de eerste regie van Eline Arbo bij Toneelschuur Producties. Haar Werther is eigentijds en speels in een plastic landschap met poppy muziekjes en cheesy meezingers. Victor IJdens als Werther beweegt zich virtuoos over deze emotionele achtbaan, tot het bittere einde gelovend in de liefde.



3. Betroffenheit, Jonathon Young/Crystal Pite/Kidd Pivot & Electric Company Theatre

Je kind verliezen in een brand. En dan zelf de hoofdrol spelen in een voorstelling over dat trauma. Jonathon Young doet het, in een cel waaruit ontsnappen onmogelijk is. Waar taal ­tekortschiet, neemt virtuoze lichaamstaal het over. Een mix van tekst, hedendaagse dans, licht en geluid die geen mens onberoerd laat.



4. De Modern Art Revue, Alex Klaasen en Steef de Jong

Alex Klaasen en Steef de Jong werken voor het eerst samen en dat is een feest om mee te maken. Ze dikken de moderne kunstgeschiedenis in tot een geweldig sympathiek en ontroerend uurtje kijkdoostheater met zang en dans. Van Braque die brak is tot Schoonhoven die schept aan de keukentafel.



5. Poquelin II, Stan/Toneelhuis/Lazarus/NTGent/Olympique dramatique/Arsenaal/ Dood Paard

­Zet topacteurs als Damiaan De Schrijver en Els Dottermans bij elkaar en laat ze spelen. Zonder try-outs, meteen de vloer op. Op en rond een zelfgetimmerd houten podiumpje en met wat verknipte kledingstukken worden Molières De Vrek en Le Bourgeois Gentilhomme virtuoos aan elkaar geknutseld. Theater met een ­on­gekende energie.