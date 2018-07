Herbert Dijkstra deed alles om Kruijswijk vooruit te bonjouren

'Heel Nederland heeft op het puntje van zijn stoel gezeten," zei Herman van der Zandt bij De avondetappe. "En ik op het puntje van mijn zadel," antwoordde Steven Kruijswijk.



Helaas, hij werd drie kilometer voor de top van de Hollandse berg bijgehaald. "Het was steeds wel, niet, wel, ahhh, hij haalt het niet," vatte Dione de Graaff de dag nog even samen.



"Het werd niet de dag van het leven van Kruijswijk," zei Joris van den Berg in de samenvatting van het Sportjournaal die hij bijna net zo soepel uit zijn mond laat rollen als Mart Smeets. "IJzeren Kruijswijk."



Studio Sport had nog zo zijn best gedaan. Bij het live-verslag leek het wel of Herbert Dijkstra tussen de oranjefans zat in bocht zeven. Of in een auto achter Kruijswijk, met een megafoon om hem vooruit te bonjouren.