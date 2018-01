Hendrik Groen sluit af met kijkcijferrecord

Tot dusver was de achtste aflevering de best bekeken uitzending met een publiek van 1,94 miljoen mensen.



Hoogstwaarschijnlijk komt er een vervolg op de serie over het wel en wee binnen een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. "Het moet wel zo zijn," zei regisseur Tim Oliehoek maandag in RTL Boulevard.



De hoofdrollen werden in het eerste seizoen gespeeld door Kees Hulst, André van Duin en Olga Zuiderhoek.



De Slimste Mens

De nieuwe komische dramaserie Zomer in Zeeland op SBS6 begon maandag met 811.000 kijkers. De zender scoorde daarmee net onder RTL 4 dat met de start van een nieuw seizoen van Helemaal het einde 885.000 kijkers wist te trekken.



Op NPO 2 keken 1,2 miljoen mensen naar de kennisquiz De Slimste Mens. Het Journaal van 20.00 uur op NPO 1 was wederom het best bekeken programma van de dag (2,2 miljoen kijkers).