Hendrik Groen best bekeken Nederlandse serie sinds 2011

Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De serie van omroep Max over het leven in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is onder vijftigplussers zelf de populairste serie ooit. Van die doelgroep keken gemiddeld 1.914.000 mensen per aflevering.



De hoofdrollen werden in het eerste seizoen gespeeld door Kees Hulst, André van Duin en Olga Zuiderhoek. Hoogstwaarschijnlijk komt er een vervolg op de serie.



De best bekeken Nederlandse serie ooit is nog steeds Baantjer. De RTL 4-serie naar de boeken over de Amsterdamse commissaris De Cock van Appie Baantjer had in seizoen 2003-2004 een piek van gemiddeld 2.861.000 kijkers per aflevering.