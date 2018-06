Helen Verhoeven wint ABN Amro Kunstprijs

Verhoeven krijgt in maart 2019 een tentoonstelling in de Hermitage en een presentatie op het hoofdkantoor van ABN Amro, inclusief een publicatie en een geldbedrag van 10.000 euro.



Ook wordt werk aangekocht voor de ABN Amro-kunstcollectie. "Het is mooi dat ik word begrepen", aldus Verhoeven in een telefonische reactie. "Dat mijn werk communiceert, en dat mensen er misschien nog wel meer in zien dan ik had gehoopt."



Religieuze thema's

Op haar 12de verhuisde Verhoeven naar de Verenigde Staten - haar vader, de filmmaker Paul Verhoeven, maakte toen de stap naar Hollywood. Ze volgde kunstopleidingen in San Francisco, New York en Amsterdam en woont nu in Berlijn.



Haar werk is opgenomen in de collecties van het Stedelijk Museum Amsterdam en de Saatchi Gallery in Londen. In 2008 won ze de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, in 2010 de Wolvecamprijs, een tweejaarlijkse prijs voor schilderkunst.