Keek Lips zondag nog naar mensen die zich blind lieten tatoeëren in Just Tattoo of Us (en ­jaren terug naar Married at First Sight, waarin werd getrouwd met een volslagen onbekende), maandag waren de mensen aan de beurt die een huis kochten zonder het ooit te hebben gezien.



In Kopen Zonder Kijken heeft presentator Martijn Krabbé twee bekende sidekicks in zijn kielzog: makelaar Alex (van Uitstel van Executie) en bouwdeskundige Bob (van Bouwval Gezocht). Wie tot wanhoop wordt gedreven door een Fundaverslaving of het blijft afleggen tegen de mensen die wél een halve ton op zak hebben, kan terecht bij dit olijke duo. Alex tikt een huis op de kop, Bob verbouwt het voor je.



En dan maar hopen dat je het mooi vindt, want je kan er niet meer vanaf. Heerlijk, als er iets op het spel staat.



Dit keer was het de beurt aan Dominique en Frank, een jong stel dat er niet uitkwam of het nou in Aalsmeer of Uithoorn moest gaan wonen. Lips begreep het probleem niet (die gemeentes grenzen nét niet aan elkaar en zijn qua uitstraling één pot nat), maar kreeg al snel de indruk dat ze het allemaal wel lekker makkelijk vonden, want Alex kocht een prima huis voor een prikkie, Bob verbouwde het tot in de puntjes.



Vrienden en familieleden tegelden de badkamer en namen de tuin onderhanden, een interieurstylist versierde het geheel met een batterij kaarsenhouders en fotolijstjes.



Het stel was dolblij en kon zó intrekken. Zonder een vinger uit te steken.

Lips gunt alle Amsterdammers een Bob en Alex.



