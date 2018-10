Heel normaal: 'gesponsorde meisjes' van rijke Russen

Behalve als stripper en escort bleek het ook in Rusland heel normaal dat modellen eindigen als 'gesponsorde meisjes'

Hakeboom stelde wel meer confronterende vragen waar de geïnterviewden nerveus van werden. Zoals het stel - de vrouw mooi, de man rijk - dat hun rijkdom 'heel normaal' vond en het verder niet meer over geld wilde hebben.



Aan aspirant-model Slava, die nu als stripper werkte in de chique club Golden Girls, vroeg Hakeboom of dit vroeger haar droom was. Njet natuurlijk, maar ze wilde de schoonheid van haar lichaam ten volle benutten.



Behalve als stripper en escort bleek het ook in Rusland heel normaal dat modellen eindigen als 'gesponsorde meisjes' van rijke Russen. Vrouwen leerden zelfs hoe ze een rijke man aan de haak konden slaan op een druk­bezochte bijeenkomst van bestsellerschrijver en motivational speaker Pavel Rakov, een Poetinlookalike.



Ja, #MeToo is ver weg in Moskou.



Zoals de eigenaar van stripclub Golden Girls, Mr Lucky Lee, al eerder met droge ogen verkondigde: "In ons land is het heel slecht gesteld met de positie van de vrouw."



