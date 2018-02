Heel Holland Bakt dit jaar later op tv

Het populaire bakprogramma van Omroep MAX, dat voorheen werd uitgezonden in september en oktober, komt zo'n twee maanden later op televisie.



"Het wordt nu pas vanaf november, december uitgezonden", zei presentator André van Duin in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. "Dat is een leukere periode, want dan heb je dus ook Halloween en Sinterklaas en de Kerst en Oudjaar met allerlei mooie bakmomenten natuurlijk. Het programma past misschien wat beter in die periode, is de gedachte."



De komiek neemt voor het derde jaar de presentatie op zich. Martine Bijl werd in september 2015 getroffen door een hersenbloeding en is nog herstellende.

Van Duin liet ook weten dat hij te zien in het tweede seizoen van Het geheime dagboek van Hendrik Groen, de succesvolle serie over het leven in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. De opnames van de nieuwe reeks starten begin volgend jaar.