Heeft nachtclub De School de verwachtingen waargemaakt?

Het is tijdens de laatste editie van het Amsterdam Dance Event (ADE) dat Luc Mastenbroek (27) het gevoel heeft: dit is wat De School moet zijn. "De donkere club in de kelder, het lichtere muzieklokaal op de begane grond. Mensen die eindeloos dansen."



Met ADE is er in De School een marathonfeest dat 62 uur duurt. Dag en nacht dansen zonder dat je naar huis hoeft, dat kan nergens anders. Mastenbroek wil niet meer in genres denken, niet in losse blokken.