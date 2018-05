Harvey Weinstein meldt zich bij politie New York

Zijn aanhouding in Manhattan is een gevolg van de beschuldigingen van twee vrouwen, maar aangenomen wordt dat dit pas de eerste zaken zijn in een lange reeks.



De aanklagers in New York beschuldigen Weinstein vrijdag volgens plaatselijke media formeel van verkrachting en andere seksuele misdrijven. Op de verdenkingen staat in New York 5 tot 25 jaar cel.



Een vrouw, Lucia Evans, zegt in 2004 te zijn gedwongen orale seks met Weinstein (66) te hebben. De identiteit van de andere vrouw die een aanklacht indiende, is niet bekendgemaakt.