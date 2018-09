Harry Piekema is een sadistische kantoorchef in clip Knars

Hij blaft zijn personeel af, is een sadist en knijpt in konten. De kantoorchef die Harry Piekema speelt in de videoclip bij het nummer Blood On My Mind van de groep Knars is in alles het tegendeel van de filiaalchef die hij die hij tien jaar lang was in de tv-reclames van Albert Heijn. Leuk, maar het is wel even wennen.



"Het is iets héél anders, ja," zegt Piekema. "Maar als ik in het theater sta, recent nog in de voorstelling Poz Paradise, eerder in de toneelbewerking van de serie Borgen, zie ik de mensen ook kijken: daar hem je hem, die man van de AH-reclame. Ze hebben een bepaald beeld van je. Maar dan ga je aan het werk en als je een beetje acteur bent heb je ze in een paar minuten om."



Nieuwe beelden

Rekent Piekema met die enge man in de clip van Knars definitief af met het in de AH-reclames opgebouwde imago van goedzak? "Zo denk en werk ik helemaal niet. Ik vecht niet tegen oude beelden, ik zet nieuwe beelden neer. En zo zwaar is die clip niet, hoor. Het is een kleine rol in een kleine productie. Toen ik werd benaderd, waren we er snel uit: doen. Het zijn leuke jongens, ze maken ook leuke muziek."