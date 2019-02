Hans Kox (1930-2019): componist met reusachtig talent

"Warum kennen wir das nicht?" moet de wereldberoemde Hongaarse componist György Kurtág verbaasd hebben uitgeroepen nadat hij op een muziekfestival Galgentrio van zijn Nederlandse collega en generatiegenoot Hans Kox had gehoord.



Het antwoord op die pijnlijk rake vraag kon alleen maar zijn dat Kox in de verkeerde tijd was geboren, en in elk geval in het verkeerde land. Over zijn reusachtige talent kon namelijk geen misverstand bestaan, maar als er íets mis werd verstaan, was het de wijze waarop hij dat talent aanwendde, namelijk in een romantisch-expressionistische toonaard, omdat dat nu eenmaal de enige toonaard was waarop hij zich waarachtig kon uitdrukken.