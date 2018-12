Hallo, met Kyoko: een soap die steeds gekker wordt

Lips had het allemaal liever niet willen weten.

Kelly voelt zich nog altijd rottig dat ze haar moeder niet heeft gesteund toen die op sterven lag. Haar ouders hadden een seksshop in Zeeland. In haar kinderkamer zit nu een gay cinema.



In het dorp viel Kelly buiten de boot omdat ze geadopteerd was uit China. Of gewoon omdat haar hippieouders nogal uit de toon vielen met die seksshop van ze.



Kelly maakt het voor de camera uit met haar vriendje die het zichtbaar moeilijk heeft met het werk dat ze in zijn bijzijn doet. Zijn erectieproblemen worden uitgebreid besproken met haar 'gay best friend'.



Lips had het allemaal liever niet willen weten. Maar ­zoals dat gaat met een soap: je blijft kijken en kijken. Maar had Kelly niet beschermd moeten worden tegen haar ­exhibitionisme? Voor haar is elke dag een lange weg naar morgen.



Reageren? hanlips@parool.nl