Had niemand Rick Brandsteder een schoon shirt kunnen geven?

RTL vierde Valentijnsdag niet met het zoete All You Need Is Love maar met de eerste twee afleveringen van het nieuwe seizoen van Temptation Island. Niet echt een programma dat bekendstaat om de goede afloop.



De formule heeft zich inmiddels bewezen. Vier koppels gaan de 'ultieme relatietest' aan en proberen in een luxe villa in Thailand de verleidingen van anderen te weerstaan. Dat dat gedonder gaat geven, was al duidelijk toen de stellen vertelden waarom ze meededen.



Een jongen was al twee keer vreemdgegaan en kreeg een laatste kans, bij een ander stel bleek het meisje nogal jaloers. Ze controleerde haar vriend als een AIVD'er: wie hij volgt op Instagram, met wie hij appt, zijn browsergeschiedenis.



Na zoveel seizoenen was al te voorspellen wat er ging gebeuren: iedereen moest zijn 'temptation' aanwijzen, er waren uitjes waarbij ze elkaar moesten masseren en de avonden eindigden met veel drank, getwerk en een plons in het zwembad.