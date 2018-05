Grunberg doet oproep: 'Haat jij de EU of vluchtelingen?'

Maar ook bezoekers met juist een tegenovergestelde mening zijn zeer welkom voor de therapie in het museum.



"Haat je de Europese Unie of ben je juist een grote fan? Haat je vluchtelingen? Of ben je juist verknochter aan ze dan je wederhelft geoorloofd vindt? Doe dan mee," spoort de schrijver geschikte kandidaten aan.



Om deelnemers nog wat extra aan te moedigen heeft Grunberg nog een cryptische toevoeging. "Jouw verslaving is ons probleem, jouw verslaving is mijn probleem."



Grunberg woont de hele maand mei in het Stedelijk Museum. Het museum vroeg hem 'iets met migratie te doen'. Zijn dagen in het museum vult hij met verschillende taken als het assisteren van de suppoosten en het helpen met de bibliotheen en de boekhandel. Ook kunnen bezoekers zelf met hem een praatje maken.



Wie zo'n groepssessie wel aandurft, kan de schrijver zelf persoonlijk mailen.