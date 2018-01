Grote namen Atlas volgen Van der Pluijm naar nieuwe uitgeverij

Die is 1 januari opgericht door Mizzi van der Pluijm, die vorig jaar na een slepend conflict als directeur bij Atlas Contact vertrok. Ook Hanna Bervoets, Lieke Marsman en Michel Krielaars volgen Van der Pluijm, zo werd vrijdag bekend.



De eerste titel die uitkomt bij Pluim is een vervolg op J. Kessels: The Novel, een roman van P.F. Thomése uit 2009 die in 2015 werd verfilmd met Fedja van Huet en Frank Lammers in de hoofdrollen. Het boek moet nog voor de boekenweek in maart verschijnen.



Joris Luyendijk was met ruim 300.000 exemplaren van Dit kan niet waar zijn in 2015 de bestverkochte auteur in Nederland.



Aderlating

Toch wil de nieuwe directeur-uitgever van Atlas Contact Chris Herschdorfer niet spreken van een aderlating. "Het vertrek van deze schrijvers is jammer, maar komt niet als een verrassing. Het is in deze branche ook niet ongebruikelijk dat auteurs iemand die weggaat volgen. Luyendijk is eerder vertrokken bij Podium. Het is iets waar we rekening mee hielden."



In juli vorig jaar ontstond een schrijversopstand bij Atlas Contact nadat duidelijk was geworden dat directeur Wiet de Bruijn van moederbedrijf VBK en Van der Pluijm verschillende denkbeelden hadden over de toekomst van de uitgeverij. Van der Pluijm sprak over een 'dreigende aantasting van de autonomie' van Atlas Contact.



Pennen neer

Een groot aantal auteurs, onder wie Hanna Bervoets, Adriaan van Dis, Oek de Jong, Geert Mak en Nelleke Noordervliet, legden daarop de pen neer en gingen in staking. Van der Pluijm kreeg van VBK nog toestemming uit te zoeken of Atlas Contact onder haar leiding zelfstandig verder kon, maar dat bleek in oktober niet haalbaar. Na dertig jaar nam Van der Pluim daarop afscheid.



Volgens NRC heeft Van der Pluijm drie niet nader genoemde, particuliere investeerders aangetrokken. Daarnaast steekt zij eigen geld in het bedrijf.



Over de rechten op de reeds verschenen titels van de overstappende auteurs lopen onderhandelingen met Atlas Contact. Andere auteurs zouden zichnog beraden op een eventuele overstap. Van der Pluijm was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.