Green Book wint Oscar voor beste film

The Favourite

Bohemian Rhapsody is een van de grote winnaars van de Oscars geworden. De film won vier prijzen, waarvan de beste mannelijke hoofdrol voor Rami Malek de belangrijkste was. Verder won de film de prijs voor beste montage en twee Oscars voor het beste geluid.



Olivia Colman won de Oscar voor de beste vrouwelijke hoofdrol in The Favourite. Lady Gaga werd getipt als winnares van deze prijs.



De zangeres won wel de Oscar voor beste filmsong met het nummer Shallow uit de film A Star is Born. Lady Gaga speelt in de film een serveerster die wordt ontdekt als zangeres.



De andere grote winnaars zijn Black Panther en Roma met drie Oscars. Black Panther won de prijzen voor productie design, kostuums en originele filmmuziek.



Beste scenario

Alfonso Cuaron won de prijs voor beste regisseur voor de film Roma. Daarnaast won Roma ook de prijs voor beste niet-Engelstalige film en beste camerawerk.



Regisseur Spike Lee won zijn eerste Oscar voor het beste bewerkte scenario van zijn film BlacKkKlansman. Die film is gebaseerd op een waar verhaal over een zwarte FBI-agent die infiltreert bij de Ku-Klux-Klan.



Regina King kreeg het eerste beeldje van de avond uitgereikt als beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in de film If Beal Street Could Talk.



