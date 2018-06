Gratis zonnebrand en extra watertaps op festivals dit weekend

Een warm en zonovergoten weekend is het gedroomde weer voor de festivalgangers (en de organisatoren). Maar de hitte vraagt wel om voldoende vochtinname en bescherming tegen de zon.



Wie dit weekend een van de 80.000 bezoekers van dancefeest Awakenings is, mag zonnebrand mee naar binnen nemen - mits het geen spray is.



Alle formaten zijn verder toegestaan. Ook is op het terrein gratis zonnebrand aanwezig waarmee bezoekers zich kunnen insmeren.



Smeerteam

Ook voor de bezoekers van Nomads, dat zaterdag in Sportpark Riekerhaven plaatsvindt, is gratis zonnebrand beschikbaar. "Er is zelfs een speciaal team aanwezig dat bezoekers insmeert. Er zijn zo'n 200 flacons voorradig," aldus Sam Taselaar, een van de organisatoren van het festival.



De organisatie hoopt dat de 8000 verwachte bezoekers zich vooraf het evenement ook al goed insmeren. Het is namelijk verboden om zelf zonnebrand mee te nemen. Tentdoeken en netten moeten voor schaduw zorgen, zodat feestvierders kunnen afkoelen.



Extra tappunten

Op beide evenementen is gratis drinkwater aanwezig. Nomads heeft zestien extra tappunten ingezet en op Awakenings zijn er bij zes extra tappunten geïnstalleerd. Op allebei de festivals wordt ook water aan de bar verkocht.



